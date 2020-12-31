عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
شهد طريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي حادث مرورع بسبب الشبورة المائية الكثيفة، ما أسفر عن تصادم عددًا من السيارات الملاكي، ووجود ضحايا.


وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفين ومصابين بطريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات بسبب انحجاب الرؤية إثر وجود شبورة مائية كثيفة على الطريق.
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

أخبار تهمك

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»