عاجل| "العربيات بقت خردة".. حادث مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

شهد طريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي حادث مرورع بسبب الشبورة المائية الكثيفة، ما أسفر عن تصادم عددًا من السيارات الملاكي، ووجود ضحايا.









وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفين ومصابين بطريق "القاهرة الاسماعيلية" الصحراوي.







