فتح طريق الفيوم وإغلاق عدة طرق صحراوية بسبب الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.









كانت أغلقت الإدارة صباح اليوم عدة طرق صحراوية بسبب الشبورة المائية الكثيفة ومنها طريق السويس من الكيلو 61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين، وطريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.











