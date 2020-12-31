فتح طريق الفيوم وإغلاق عدة طرق صحراوية بسبب الشبورة المائية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.


كانت أغلقت الإدارة صباح اليوم عدة طرق صحراوية بسبب الشبورة المائية الكثيفة ومنها طريق السويس من الكيلو 61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين، وطريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.



وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»