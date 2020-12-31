البورصة تفتتح تعاملات آخر جلسات عام 2020 على ارتفاع جماعي لؤشرتها
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
الفجر الاقتصادي
استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس أخر جلسات الاسبوع وعام
2020 على أرتفاعات جماعية لمؤشرتها.
وصعد المؤشر الرئيسي " egx30" في
افتتحية تعاملات اليوم بنسبة 0.09% ليصل
إلى 10878.07 نقطة، كما صعد المؤشر
الشركات الصغيرة والمتوسطة" egx70" متساوي الأوزان
بنسبة 0.61% ليصل إلى 2144.24 نقطة، كما طالت المكاسب المؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليصل إلى مستويات 3102.43 نقطة.
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