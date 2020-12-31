البورصة تفتتح تعاملات آخر جلسات عام 2020 على ارتفاع جماعي لؤشرتها

استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس أخر جلسات الاسبوع وعام 2020 على أرتفاعات جماعية لمؤشرتها.

وصعد المؤشر الرئيسي " egx30" في افتتحية تعاملات اليوم بنسبة 0.09% ليصل إلى 10878.07 نقطة، كما صعد المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة" egx70" متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليصل إلى 2144.24 نقطة، كما طالت المكاسب المؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليصل إلى مستويات 3102.43 نقطة.