ظاهرة جوية تجتاح هذه المناطق اليوم.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

أصدرت الأرصاد الحوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، وتحذر من وجود ظاهرة جوية على العديد من المناطق، كما وجهت نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع هذه الظاهرة.





ظاهرة الشبورة الكثيفة

أكدت الأرصاد الجوية أن الشبورة الكثيفة التي تصل لحد الضباب، تعيق رؤية السائقين عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وأيضا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور والقيادة بهدوء وعدم توقف السيارة فجأة في لطريق كما نصحت بالسير ببطء تجنبا للحوادث.





واتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس، نهارًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.