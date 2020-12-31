محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل.. ويوزع هدايا على عمال النظافة بمناسبة العام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر.

والتقى المحافظ خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

رافق اللواء خالد عبدالعال، المنهدس إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل.. ويوزع هدايا على عمال النظافة بمناسبة العام الجديد
محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل.. ويوزع هدايا على عمال النظافة بمناسبة العام الجديد
محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل.. ويوزع هدايا على عمال النظافة بمناسبة العام الجديد

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