القاهرة 21.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 31 من ديسمر لعام 2020، حيث يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء ورياح تنشط على خليج السويس، وطقس الصعيد يميل للدفء.





وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





والبيان الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على معظم مدن ومحافظات مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، إليكم التالي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة