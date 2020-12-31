الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

واستمرار الشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

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