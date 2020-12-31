كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
فتح البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى  الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد النار على حكم مباراة الملكي ضد إلتشي والتي جمعت الفريقان يوم أمس لحساب مباريات الليجا.


وقال كورتوا أنه أمر مخزي للغاية أن تتوقف سلسلة إنتصارات الفريق في شهر ديسمبر من العام 2020 حيث تعادل الريال بهدف لمثله مع صاحب الأرض يوم أمس الأربعاء.


وفي تصريحات نقلها موقع " ديفينسا سينترال " الإسباني قال كورتوا أنه لا يُمكن أن يقول أي شيء عن الحكم لكنه كان على وعي بالأخطاء أكثر من وعيه بما يحدث في باقي أطوار المباراة.

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