الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

أفادت تقارير إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قد يرحل عن الفريق الكتالوني للدوري الأمريكي في الموسم بعد القادم.

وبحسب التقارير، فإن الفريق الأمريكي التابع للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام يخطط لخطف الثنائي ميسي وسواريز لاعب برشلونة السابق وأتليتكو مدريد الحالي بعد الموسم القادم.

وكان ميسي قد أكد في تصريحات صحفية، أنه لا يشعر بالراحة في الكامب نو ، خاصة بعد رحيل صديقة الأوروجواياني سواريز لأتليتكو مدريد.

وأكد الأرجنتيني في تصريحاته لصحيفة آس لإسبانية، أنه يحب العيش في أميركا ومن الممكن أن يخوض التجربة هنا يوما ما، مشضددا على وجوده في برشلونة لنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن، عقد سواريز مع فريق أتليتكو مدريد سينتهي صيف 2022، ورحيله للدوري الأمريكي أمرا ممكنا.

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