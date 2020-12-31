الرئيس العراقي: الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم.

وأضاف الرئيس العراقي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضاية سكاي نيوز عربية: "نحن بحاجة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة".

وكثفت قوات الأمن العراقية، انتشارها في محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر في ذكرى مقتل قاسم سليماني.

واغتيل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد اسهداف موكبه بصواريخ أمريكية، أُطلقت من طائرة مسيرة (من دون طيار)، في مطار بغداد.

واستهدفت الغارة الأمريكية، إضافة إلى سليماني الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، 10 أشخاص من بينهم مسؤول التشريفات في ميليشيا الحشد محمد رضا الجابري.

وتم القصف الجوي، بالقرب من صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.