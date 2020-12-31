العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

يرغب فريق العين الإماراتي في ضم مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت مصادر مقربة من أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء، عن وجود مفاوضات بين المغربي والفريق الإماراتي لضم اللاعب خلال الفترة القادمة في ظل الأزمة الحالية بين بن شرقي ومسئولي القلعة البيضاء، حول تجديد عقده لفترة جديدة.

وأضافت المصادر، أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة بالإمارات ويرحب بالانضمام للعين حال فشل المفاوصات مع الزمالك لتجديد عقده.

وفاز الزمالك على سموحة السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في ثالث حولات الدوري العام.

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