قوات الأمن العراقية تكثف انتشارها في محيط المنطقة الخضراء

كثفت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، انتشارها في محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر في ذكرى مقتل قاسم سليماني.

واغتيل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد اسهداف موكبه بصواريخ أمريكية، أُطلقت من طائرة مسيرة (من دون طيار)، في مطار بغداد.

واستهدفت الغارة الأمريكية، إضافة إلى سليماني الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، 10 أشخاص من بينهم مسؤول التشريفات في ميليشيا الحشد محمد رضا الجابري.

وتم القصف الجوي، بالقرب من صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.