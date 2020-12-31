شبح الاعتزال يهدد روجر فيدرر في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
تنطلق منافسات موسم الكرة الصفراء للعام الجديد 2021 وذلك بعد أيام قليلة للغاية وسط وجود بعض التوقعات التي تتنبأ بأن يكون الموسم هو الأخيرة في مسيرة بعض النجوم.


ووفقاً للمعطيات الحالية فإنه يوجد الكثير من الأسماء اللامعة والتي سطرت تاريخ من التنس قد تتنافس للمرة الأخيرة لها مثل السويسري روجر فيردرر.


حيث يترقب عشاق كرة التنس أن يعود الأسطورة السويسري إلى لاملاعب وذلك بعد عام كامل من الغياب حيث لم يشارك منذ بطولة أستراليا في يناير الماضي.


وعلى الرغم من كم النتائج التي حققها فيدرر طيلة مسيرته إلى أنه لم يفز بأي بطولة جراند سلام 2018 ويخشى عشاق التنس أن يعتزل في 2021.

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