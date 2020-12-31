د.حماد عبدالله يكتب: أهلاً .. وسهلاً .. عام 2021!!

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر

أهلاً وسهلاً أيها العام الميلادي الجديد 2021 !! أهلاً وسهلاً بعام قادم نبدئه هذه الأيام الأولى من يناير بالدعاء بأن يزيد لنا في هذا العام قدراً من النجاح والتقدم والتفوق – ندعو الله أن ينير الطريق أمام أصحاب القرار في بلادنا لكي يتخذوا ما فيه صالح هذه الأمة!!
ندعو الله في بداية هذا العام ألا يتراخى أحدنا فيدفع غيره بل مئات وألاف ممن يعتمدون على حسن إدارته ثمن تراخيه. وتخلفه وعدم قدرته على أداء مهامه الموكوله إليه .
ندعو الله أن يكون أداؤنا في هذا العام قدوة لغيرنا في التفاني والإخلاص والإحترام للنفس وللغير. 
نرجو من الله أن يجعل عام 2021 عام لإنجاز وعودنا, سواء على المستوى الخاص أو المؤسسي والدولي, فلقد قطعنا على أنفسنا وعوداً , وأدلينا كمسؤلين ببرامج وتصريحات وأقمنا المؤتمرات, وخرجنا بالتوصيات, نرجو أن نراجع كل ما صدر منا خلال العام الماضي, لكي نعمل على متابعة إنجازه هذا العام.

نرجو أن نقترب جميعاً من بعضنا البعض ، وأن نشد أذر بعضنا البعض ، وأن نحمي ظهورنا من الخونة والفاسدين ومن الأغبياء وما أكثرهم بيينا, حيث نصاب بغباء بعضنا أكثر مما نصاب بعداوة أعدائنا، فالعدو نحن مهتمون به وبتحركاته ، أما الغبي وخاصة من أصدقائنا فيا ويلنا، حينما يصيبنا ونحن عنه لاهون, ومطمئنون لوجوده بجانبنا ، إحمنا يارب من أصدقائنا الأغبياء ، أما الأعداء فنحن لهم راصدون!!
كما أن أمتنا (مصر) في أشد الإحتياج هذا العام للإهتمام بالناتج الإجمالي الوطني، في التعليم والزراعة والصناعة وفي تحفيز الإستثمار المباشر لزيادة فرص العمل لشباب هذا الوطن ، نحن فى إحتياج لزيادة الإهتمام بجنوب هذا الوطن وتحريره من الفقر والجهل و المرض ، نحن في أشد الإحتياج للإسترشاد بمن سبقونا في التقدم في الإدارة سواء على مستوى مؤسساتنا أو أقاليمنا (محافظاتنا), نحن في أشد الإحتياج لحصر مواردنا من مياه وأراضي, وثروات تحت الأرض, وثقافة لكي ندير تلك الموارد – إدارة إقتصادية محترفة!! 

إدارة أصول هذا الوطن الغني بما يملك, والفقير بما نمتلكه من أدوات الإدارة الذكية لتلك الموارد ، نحن في أشد الإحتياج خلال عام 2021 بأن نحاسب أنفسنا ونقسوا على الفسدة من أهالينا ، مهما كانت درجة قرابتهم لنا, فالفساد ينتشر كالوباء ، وبالضرورة إقصاؤه جراحياً من جسد الأمة – هكذا يأتي عام 2021 مع أمال عظام, ولكن المهمة يجب أن تكون أعظم!!
كل عام والمصريون طيبون !!

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