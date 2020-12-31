برشلونة يعلن غياب نجم الفريق 4 أشهر

تلقي نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة، بعدما تعرض البرازيلي فيليب كوتينهو للإصابة، أمس الثلاثاء في مباراة برشلونة وإيبار، علي ملعب الكامب نو.





وكشف برشلونة في بيان رسمي، حول إصابة كوتينهو: "أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينهو، أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى، سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة".





ومن المتوقع أن يغيب صاحب الـ 28 عامًا عن الملاعب، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مما يعني أن موسمه قد انتهي، حيث من المتوقع أن يعود في بداية شهر مايو 2021.





وكان كوتينهو حل بديلًا في الشوط الثاني أمام إيبار، ولكنه تعرض للإصابة في الوقت بدل الضائع، وخرج قبل النهاية، ليستكمل الفريق المباراة بعشر لاعبين، بعدما اجري المدرب كومان الخمس تغييرات.



