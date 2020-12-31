الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والعظمى 21 (فيديو)



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ومعتدلًا على السواحل الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء مع رياح معتدلة، ومائلًا للدفء أيضًا على شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 21 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14

دمياط العظمى 21 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 12

العريش العظمى 20 والصغرى 11

طابا العظمى 22 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 8

بني سويف العظمى 21 الصغرى 8

المنيا العظمى 22 والصغرى 8

أسيوط العظمى 22 والصغرى 8



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار الشبورة المائية بالبلاد، لكن بدرجة أقل كثيرًا من الأمس.