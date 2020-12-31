"اسم بس مش على مسمى".. 2020 عام الكوابيس

مع آواخر عام 2019 وبداية 2020، كانت هناك توقعات بأن يكون عامًا محوريًا مميزًا تحقق فيه الأحلام والأمال، بمجرد التفاؤل باسمه المميز، لكنه جاء عكس ما تمناه الكثير، حيث اجتمعت فيه جميع المشاكل وأثرت على حياة الملايين من الناس وتركت ذكريات أليمة ستظل خالدة في وجدان الشعوب.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أبرز الأحداث التي حدثت في عام 2020:-

جائحة كورونا

في شهر ديسمبر عام 2019، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي وباء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وهي جائحةٌ عالميةٌ مستمرةً حاليًا.

وفي شهر مارس 2020، تحول الفاشية إلى جائحة، وأصيب 77٫9 مليون شخص بفيروس كورونا، في أكثر من 188 دولةً ومنطقةً حتى تاريخ 23 ديسمبر 2020، تتضمن أكثر من 1٬710٬000 حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من 43٫9 مليون مصاب.

وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء المميت، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة.

اغتيال قاسم سليماني

ومع بداية شهر يناير في حدود الساعة الثانية فجرًا بتوقيت العراق، اغتيل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد اسهداف موكبه بصواريخ أمريكية، أُطلقت من طائرة مسيرة (من دون طيار)، في مطار بغداد.

واستهدفت الغارة الأمريكية، إضافة إلى سليماني الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، 10 أشخاص من بينهم مسؤول التشريفات في ميليشيا الحشد محمد رضا الجابري.

وتم القصف الجوي، بالقرب من صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.