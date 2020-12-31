موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، عودة عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، المعار لصفوف الإتحاد السكندري، في الميركاتو الشتوي المقبل.

عودة عمار حمدي إلى الأهلي 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرى أن إمكانات عمار حمدي الفنية تتناسب مع خططه في الفترة المقبلة من الموسم.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طلب من مسؤولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قطع إعارة عمار حمدي للاتحاد السكندري على أن يعود في يناير المقبل.
 
الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي اعاروا عمار حمدي صانع ألعاب المنتخب الوطني الأولمبي، إلى الإتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري من أجل تجهيزه لخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

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