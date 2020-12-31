محمد خميس سمسار الهجرة الغير شرعية في فيلم "توك توك" (خاص)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يُشارك الفنان محمد خميس في فيلم "توك توك" الذي من المقرر عرضه في مهرجان كليرمون فيران في دورته الـ 43 المقرر إقامتها في الفترة من 29 يناير لـ 6 فبراير 2021.

وأوضح محمد خميس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "توك توك" أن السيناريو كُتِبَ بشكل رائع، بالإضافة إلى وجود المخرج خضر محمد خضر، فهو منتج واعي جدًا ويعرف جيدًا قيمة ما يُقدمه.

وقال محمد خميس أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "راضي"، وهو سمسار الهجرة الغير شرعية الذي يلجأ له سكان منطقته، لكي يساعدهم في السفر، لكنه يتسبب بعد ذلك في حدوث أزمة ومشكلة مع المجتمع الذي حوله، مُشيرًا إلى أنها المرة الثانية التي يُشارك فيها بمهرجان كليرمون فيران بفرنسا، فالمرة الأولى كانت من خلال فيلم" حاجة ساقعة".


وأعرب محمد خميس عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفيلم في مهرجان كليرمون بفرنسا، مُضيفًا :"مشاركة الفيلم في مهرجان كليرمون بفرنسا مشاركة هامة جدًا؛ لإن المهرجان يعتبر من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة على مستوى العالم، والتواجد بفيلم يمثل مصر فيه تواجد غير سهل على الإطلاق، وأنا متشرف بيه، وسعيد بالتجربة مع المخرج الراقي اللي فاهم كويس، وكرو العمل العظيم".

وأشار محمد خميس أن فيلم"توك توك" يُناقش قضايا عديدة منها قضية قضايا المرأة وتعاملها في المجتمع، وكيفية يُمكنها إثبات مكانتها وشق طريقها وتحدي الصعوبات التي قد تواجهها، وأيضًا قضية الهجرة الغير شرعية، و رضا الإنسان بمن حوله.

فيلم "توك توك" تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

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