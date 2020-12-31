أسعار الدولار تفتتح تعاملات اليوم الخميس 31-12-2020 على استقرار

سجلت اسعار الدولار في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 31-12-2020 استقرار ، حيث كان قد حقق ارتفاعات قوية في تعاملات الأمس بلغت 3 قروش.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31-12-2020:

سجل سعر الدولار مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول.

وسجل في بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.