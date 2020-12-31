بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

رغم تألق الدولي المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك بشكل كبير للغاية، وتمكن من خلالها خطف قلوب وعشاق الفارس الأبيض بل ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، إلا أنه ترددت العديد من الأنباء حول رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء.


وتلقى المغربي في الساعات الأخيرة، اتصالات من أحد مسؤولي العين الإماراتي، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.


ويرتبط المغربي أشرف بن شرقى مع نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022.


وتواصل مسؤولي العين مع اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار العديد من الأنباء التي ترددت بشأن أزمته اللاعب مع الفريق، حول تجديد عقده لفترة جديدة.


ومن جانب، رحب بن شرقي باللعب للعين الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا فشلت جميع المفاوضات مع نادي الزمالك، سيكون الخيار الأول له اللعب في نادي العين، واستكمال مشواره الكروي في الإمارات.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي في الأسبوع الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت.

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لتجميد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بعودة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:45 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»