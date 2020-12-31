برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف النجم الهولندي ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي، من العروض المقدمة لديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديباي مع ليون، نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الفرنسي.

وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع ديباي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تحسم بعد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها البلوط بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ديباي يفضل الانتقال إلى برشلونة عن الانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن نادي ليون يفضل رحيل ديباي إلى برشلونة، عن الانتقال إلى نادي منافس مباشر له في بطولة الدوري الفرنسي.