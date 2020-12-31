تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

يستعد الهلال لخوض مباراة قوية أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وسيقام اللقاء الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الشباب:-





حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: محمد جحفلي، أمير كردي، محمد البريك، جانج هيون سو

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار

خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز