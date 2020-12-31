ليفربول يعلن مدة غياب جويل ماتيب عن الملاعب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن المدة التي سيغيب فيها مدافع الريدز عن فريقه وذلك بعد الإصابة الي تعرض لها في مباراة وست بروميتش ألبيون يوم الأحد الماضي.


ومن المُنتظر أن يغيب الدولي الكاميروني عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الفخذ خلال المباراة التي فشل فيها فريقه ليفربول في تحقيق الفوز.


وجاءت إصابة ماتيب في ظل غياب أكثر من مدافع في الخط الخلفي لكتيبة يورجن كلوب مثل فيرجيل فان دايك بالإضافة إلى جو جوميز وإعتماد حامل لقب البريميرليج على فابينيو في مركز قلب الدفاع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول جويل ماتيب الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتجه لتجميد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بعودة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ماتيب يضع ليفربول في ورطة

صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. وغياب ويلسون

نجم ليفربول يقترب من العودة للملاعب

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

صدمة جديدة لليفربول قبل موقعة ليستر سيتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

06:21 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»