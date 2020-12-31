مجلس جامعة حلوان يكرم الدكتورة فاطمة الرزاز عقب تعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي


كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام الدكتورة فاطمة الرزاز لعضوية المحكمة الدستورية العليا مقدما لها خالص الأمنيات بالسداد والتوفيق فى أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين،
كما أهداها سيادته درع الجامعة تقديرًا لها ولجهودها خلال فترة عملها بالجامعة.

وجدير بالذكر أن الدكتورة فاطمة الرزاز  كانت أستاذا ورئيسا لقسم التشريعات الاجتماعية، وهي أول امرأة تشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، كما شغلت سيادتها العديد من المناصب من أبرزها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات المصرية، وخبيرة  لمنظمة العمل الدولية.

وتعد الدكتورة فاطمة الرزاز ثاني امرأة تُعين بالمحكمة الدستورية بعد المستشارة تهاني الجبالي، التي شغلت المنصب عام 2003م حتى عام 2012، وتعد بذلك هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لعضوية المحكمة منذ عام 2012م، ولتصبح القاضية الوحيدة على المنصة من بين 15 قاضيًا.


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