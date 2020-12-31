علي ماهر يعفو عن منبوذ المصري

أعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي أن علي ماهر المدير الفني للفريق قرر العفو عن واحد من نجوم النادي.









وفي مقطع فيديو مصور تم نشره عبر الحساب الشخصي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن علي ماهر قرر العفو عن النيجيري أوستن أموتو والذي دخل في خلاف مع الجهاز الفني عقب إستبعاده من مباراة أسوان.









حيث أبلغ المدير الفني مجلس الإدارة بالعفو عن أموتو وإنضمامه إلى معسكر الفريق الذي يُقام يوم السبت القادم إستعداداً لمباراة الاتحاد السكندري لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.



