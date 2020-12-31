علي ماهر يعفو عن منبوذ المصري

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي أن علي ماهر المدير الفني للفريق قرر العفو عن واحد من نجوم النادي.


وفي مقطع فيديو مصور تم نشره عبر الحساب الشخصي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن علي ماهر قرر العفو عن النيجيري أوستن أموتو والذي دخل في خلاف مع الجهاز الفني عقب إستبعاده من مباراة أسوان.


حيث أبلغ المدير الفني مجلس الإدارة بالعفو عن أموتو وإنضمامه إلى معسكر الفريق الذي يُقام يوم السبت القادم إستعداداً لمباراة الاتحاد السكندري لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة السادسة علي ماهر المصري البورسعيدي

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بعودة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتجه لتجميد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يجمد أيمن حفني

النادي المصري يدرس عرض "سعودي" لـ أوستين أموتو

المصري يطالب إيهاب جلال بسداد 3 ملايين جنيه قبل تدريب المنتخب

المصري البورسعيدي ينفي وفاة سمير حلبية

المصري يفوز على بطل موريتانيا في إفتتاح مشواره في دور المجموعات

سبب رحيل طارق العشري عن المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

06:21 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»