ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني متمسك باستعادة أحد نجومه المعارين عقب انتهاء فترة إعارته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد موقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن ريال مدريد قرر استعادة مهاجمه الإسباني إبراهيم دياز المعار إلى ميلان الإيطالي عقب انتهاء فترة إعارته عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمح الموقع الإسباني أن دياز انتقل إلى ميلان في بداية الموسم الحالي بحثًا عن فرصة أكبر للعب بعدما خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد يعتبر دياز أحد العناصر التي تمثل مستقبل الملكي على الرغم من عدم مشاركته كثيرًا بقميص الملكي.

وأوضح الموقع الإسباني أن المستويات التي قدمها دياز مع ميلان هي التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ قرار عودته من جديد.

ونوه الموقع الإسباني أن هذا القرار يعتبر بمثابة صدمة كبيرة لميلان الذي كان يستعد للتفاوض مع ريال مدريد حول التعاقد مع دياز بشكل نهائي.

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