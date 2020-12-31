موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة للمواجهة الأفريقية أمام سونيديب بطل النيجر.





ويستقبل الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر علي ملعب الأهلي وي السلام، يوم الثلاثاء المقبل 5 يناير 2021، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





بينما يستضيف وادي دجلة يوم الجمعة القادمة، في الأول من يناير، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما وادي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.





وكان المارد الأحمر تفوق على سونيديب في ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا، بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج، ووضع قادمًا في دور المجموعات.