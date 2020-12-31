ثلاثي إنجليزي يستعد للإنقضاض على إيركسن واللاعب يحسم وجهته

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت صحيفة " جازيتا ديلو سبورت " الإيطالية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود رغبة قوية لدى ثلاثة أنديه في الدوري الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيركسين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.


ويميل اللاعب كثيراً نحو الإنضمام إلى صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان وذلك بعد أن خرج من حسابات مديره الفني أنطونيو كونتي.


في الوقت الذي أضافت فيه الصحيفة إلى أن اللاعب رفض إغراءات ثلاثة أندية إنجليزية وهي مانشستر يونايتد ووست هام وأرسنال للحصول على خدماته من أجل الإلتحاق بمدربه السابق في توتنهام ماوريسيو بوكيتينو الذي سيقود السفينة الباريسية.

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