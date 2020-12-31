عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض رسمي من جانب أهلي جدة السعودي للتعاقد مع أحد لاعبي القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وعلم الفجر الرياضي ان إدارة النادي السعودي ترغب في الحصول على خدمات الدولي محمود حمدي الونش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.


ومن المُنتظر أن تناقش اللجنة الثلاثية فكرة إعارة الونش للعملاق السعودي خلال الموسم الجاري خاصةً في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب الفريق مؤخراً وحاجتهم لتجديد عقود بعض النجوم أمثال فرجاني ساسي وبن شرقي.

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