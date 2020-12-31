صراع إيطالي على نجم ليفربول





ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية بريطانية عن وجود صراع شرس بين كبار أندية الدوري الإيطالي وأحد أندية الدوري الإنجليزي على أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي نجم هجوم ليفربول الإنجليزي يعتبر ضمن خيارات يوفنتوس الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم إحتياطي للإسباني ألفارو موراتا.

وأكدت شبكة توك سبورت البريطانية أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات أوريجي ليكون إحتياطياً لمواطنه روميلو لوكاكو.

وألمحت الشبكة البريطانية أن وولفرهامبتون الإنجليزي أيضًا مهتم بالتعاقد مع النجم البلجيكي من أجل تعويض غياب نجم هجوم الفريق المكسيكي راؤول خيمينيز الذي يغيب في الفترة الحالية بسبب كسر في الجمجمة.

وأشار موقع فوتبول ترانسفير المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين إلى أن ميلان يرغب في إستعارة النجم البلجيكي حتى نهاية الموسم الحالي ليكون إحتياطياً للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



