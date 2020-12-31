تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي





عقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي اتفاقا مع مسئولي أنقرة جوجو التركي من أجل التعاقد مع السنغالي أليو بادجي نجم هجوم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك عقد ثلاثي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة الأهلي والنجم السنغالي وإدارة أنقرة جوجو التركي.

وقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برفض استمرار بادجي في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية وذلك بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني.