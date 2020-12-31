تعرف على مدة غياب كوتينيو عن الملاعب بسبب الإصابة









محمد الدمتناوي





أعلن نادي برشلونة الإسباني خلال بيان رسمي، عن مدة غياب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عن الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إيبار في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتعادل برشلونة أمام إيبار، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وسقط كوتينيو على أرضية ملعب كامب نو، دون تدخل أي لاعب من نادي إيبار، ولم يستطع استكمال المباراة، وذلك عقب دخولة كبديل في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.





وأوضح النادي خلال بيانه الرسمي: "الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى."





وتابع: "علاج الإصابة يتطلب جراحة بالمنظار، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة."



