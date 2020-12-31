موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني

تعادل نادي ريال مدريد خارج ارضه أمام نظيره نادي إلتشي بنتيجة 1 / 1 ضمن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد على ملعب نظيره نادي سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتذاع المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



