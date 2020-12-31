بـ3900 حالة.. أمريكا تسجيل حصيلة قياسية جديدة في وفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حصيلة قياسية يومية في وفيات فيروس كورونا المستجد، بـ3900 حالة وفاة، وفق ما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





هذا، وانتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 83 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و810 آلاف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.