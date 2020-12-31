السبب وراء عدم تفعيل تقنية الاوفسايد في الـVar بالملاعب المصرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي





أكد تامر يسري الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الـVAR في الدوري المصري، أنهم بذلوا قصارى جهودهم من أجل تطبيق التقنية في الكرة المصرية في وقت قياسي.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن الـVAR، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عدد الكاميرات التي تقوم بتغطية مباريات الدوري المصري هي السبب في عدم عمل تقنية الأوفسايد في الـVAR".

وأشار إلى أن الشركة ستظل دائمًا خلف الكرة المصرية، من أجل الظهور بشكل أفضل، موضحا أنها على الرغم من أنها شركة إسبانية، إلا أنه يتمنى تطوير الكرة في مصر.

واختتم، "امد يد العون والساندة للجميع، من أجل التطوير، ولكن الأهم دائمًا هو المصلحة العامة".

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