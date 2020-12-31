جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أسدل الستار على منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، بالعديد من اللقاءات المثيرة.


وعلى الرغم من عدم تتويج ميلان بأي لقب، إلا أنه حقق تفوقا رقميا ملحوظا على كافة منافسيه هذا الموسم، حيث تمكن خلال 35 مباراة حصد 79 نقطة بين فوز وتعادل وهزيمة، متفوقا على جاره إنتر ميلان الذي حل وصيفا بـ73 نقطة من 35 لقاء أيضا.


ويأتي أتالانتا في المركز الثالث خلف قطبي ميلان برصيد 69 نقطة جمعها من 34 مباراة فقط، متفوقا على يوفنتوس البطل التاريخي للكرة الإيطالية، الذي حل رابعا بـ68 نقطة.


وتساوى كل من لاتسيو ونظيره نابولي بـ63 مباراة لكن الأخير خاض مباراة أقل ليتفوق على فريق العاصمة، بينما حل روما سابعا بـ62 نقطة.


وجاي فريق سبال في قاع الترتيب بعد أن اكتفى بحصد 8 نقاط فقط خلال 21 مباراة.


وفي ظل تلك النتائج، يصبح ترتيب الكالتشيو، قبل مواجهات الجولة المقبلة على النحو التالي.


1- ميلان 34 نقطة.

2- إنتر ميلان 33 نقطة.

3- روما 27 نقطة.

4- ساسولو 26 نقطة.

5- نابولي 25 نقطة.

6- يوفنتوس 24 نقطة.

7- أتالانتا 22 نقطة.

8- لاتسيو 21 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 20 نقطة.

10- بينيفينتو 18 نقطة.

11- سامبدوريا 17 نقطة.

12- أودينيزي 15 نقطة.

13- بولونيا 15 نقطة.

14- فيورنتينا 14 نقطة.

15- كالياري 14 نقطة.

16- بارما 12 نقطة.

17- سبازيا 11 نقطة.

18- جنوى 10 نقاط.

19- كروتوني 9 نقاط.

20- تورينو 8 نقاط.

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