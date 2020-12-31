الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على مطار عدن في اليمن

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، الهجوم على مطار عدن في اليمن، معربة عن شعورها بحزن عميق لفقدان الأرواح في الهجوم على المطار.





وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن، مؤكدة أن الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.





وأعربت الوزارة عن دعمها للحكومة الشرعية اليمنية من أجل مستقبل أفضل لليمنيين، مطالبة بوقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة.



