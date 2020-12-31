الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على مطار عدن في اليمن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، الهجوم على مطار عدن في اليمن، معربة عن شعورها بحزن عميق لفقدان الأرواح في الهجوم على المطار.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن، مؤكدة أن الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأعربت الوزارة عن دعمها للحكومة الشرعية اليمنية من أجل مستقبل أفضل لليمنيين، مطالبة بوقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة.

هذا، ووقع انفجار كبير استهدف مطار عدن الأربعاء، عند وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.

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