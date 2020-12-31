ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة





مازال يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الخامس عشر من عمر البطولة.





ومن جانب آخر، يسعى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان لاقتناص الصدارة من رونالدو، ويحل علينا بجدول ترتيب هدافي الكالتشيو بفارق هدف واحد أقل من الدون البرتغالي.









ويأتي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المخضرم، في المركز الثالث برصيد 10 أهداف.













وجاء ترتيب هدافي الكالتشيو قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-









1- كريستيانو رونالدو.. 12 هدفاً.





2- روميلو لوكاكو.. 11 هدفاً.





3- زلاتان إبراهيموفيتش.. 10 أهداف.





4- أندريا بيلوتي.. 9 أهداف.





5- جواو بيدرو.. 8 أهداف.





6- تشيرو إيموبيلي.. 8 أهداف.





7- هينريك ميختاريان.. 7 أهداف.





8- مبالا نزولا.. 7 أهداف.





9- لويس مورييل.. 7 أهداف.



