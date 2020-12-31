موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ويسكا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويسكا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



