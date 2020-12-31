موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ويسكا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويسكا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن برشلونة تعادل على أرضه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز أمام نظيره نادي إيبار بنتيجة 1 / 1.

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