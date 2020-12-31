الأهلي يتجه لتجميد نجم الفريق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا، محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقوم بممارسات دنيئة من أجل فسخ تعاقده مع النادي الأهلي مجانا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جيرالدو يحاول لعب لعبة غير نظيفة، مع إدارة النادي الأهلي بمساعدة وكيله البرازيلي حتي يُفسَخ عقده مجانًا، مع الحصول على كامل مستحقاته".

وأشار إلى أن جيرالدو لم يكن صريح مع إدارة الأهلي على عكس اليو بادجي، مهاجم القلعة الحمراء السابق.

وأوضح أنه سيتم استبعاد جيرالدو من التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة بسبب استياء مسئولي الأهلي مما يفعله اللاعب ووكيله.

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