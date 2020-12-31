عاجل.. طارق شوقي: مؤتمر صحفي لشرح كيفية استكمال الفصل الدراسي الأول
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول.
وقال "شوقي" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مؤتمر صحفي الخميس ٣١ ديسمبر الساعة ٣ عصرا، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة".
وأضاف وزير التربية والتعليم: "سوف تقدم الوزارة حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل".
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