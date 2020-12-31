عاجل.. طارق شوقي: مؤتمر صحفي لشرح كيفية استكمال الفصل الدراسي الأول

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول.

وقال "شوقي" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مؤتمر صحفي الخميس ٣١ ديسمبر الساعة ٣ عصرا، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "سوف تقدم الوزارة حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل".

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