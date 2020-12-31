موعد مباراة توتنهام المقبلة بعد تأجيل مواجهة فولهام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


أعلنت رابطة الأندية الانجليزية تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام فولهام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد فى صفوف فولهام.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي توتنهام هوتسبير. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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