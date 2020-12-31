موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
 


يلتقي فريق الأهلي، مع منافسه وادي دجلة، يوم الجمعة 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وستقام المباراة بين الأهلي ووادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد حقق النادي الأهلي الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي. 

ويسعى المارد للمحافظة على لقبه المحبب لدى جماهيره، والذي قد توج به خلال الموسم الماضي.

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