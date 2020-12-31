رحمة الله عليك يا أستاذي.. محمد فراج يرثي المخرج حاتم علي بهذه الكلمات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان محمد فراج وفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونشر فراج صورة تجمعه بالراحل من حواليس مسلسل اهو ده اللي صار وكتب : للأسف الشديد مشتغلتش معاك غير مرة واحدة لكن كانت تجربة من أروع وأجمل التجارب اللي مريت بيها في شغلي مسلسل أهو ده اللي صار ، كنت فيها الإنسان قبل الفنان ، الصديق قبل المخرج كنت من أكتر المخرجين اللي اشتغلت معاهم علي خلق وكنت اد ايه بتحترم شغلك والممثل اللي معاك والتزامك واحترافيتك وإخلاصك ده غير الموهبة الكبيرة.. كان نفسي أوي استمتع بالشغل معاك تاني بس الأعمار بيدي الله .. بجد هتوحشني رحمة الله عليك يا أستاذي.

يشار إلى أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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