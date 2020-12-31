وزيرة الهجرة توجه رسالة للعالقين بالخراج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي


أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة العالقين بالخارج في المرة الأولى، وأنهم جاهزون لأي استغاثة ترد إليهم من العالقين بالخارج في الوقت الحالي.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات رصدت أكثر من 2000 استغاثة من العالقين بالخارج، و80% من هذا الرقم موجود على أرض الإمارات، لافتة إلى أنهم لا يريدون العودة لمصر بل يريدون الوصول لعملهم بالخارج.

وأشارت إلى أنها تتلقى استغاثات على هاتفها الشخصي، مؤكدة أنهم يعملون على قدم وساق لتلقي جميع الاتصالات والاستغاثات.

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