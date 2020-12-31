موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

تعادل نادي ليفربول أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامبتون يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامبتون.

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