موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج





تعادل نادي ليفربول أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامبتون يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



