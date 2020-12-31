وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمسنين وأصحاب المعاشات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن عام 2021 سيحمل العديد من المبادرات والأخبار السارة للمسنين وأصحاب المعاشات.

وأَضافت "القباج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "نتعهد كوزارة بالاستمرار في حلقة العطاء ورد الجميل لفئة المسنين"، مستكملة: "لدينا 6.5 مليون مواطن من أصحاب، وزيادة المعاشات هذا العام كانت هي الأكبر ووصلت إلى 14% للمسنين، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين، مثل وسائل المواصلات المجانية للمسنين فوق 70 عام، و50% خصم من 60 لـ 70 عام، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمسنين فوق الـ80 عام للمنازل بدون مقابل".

وتابعت وزيرة التضامن: "نعد لاستراتيجية المسنين، وأدخلنا المسنين ضمن منظومة التأمين الصحي، وشكلنا لجنة معنية بقضايا المسنين".

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