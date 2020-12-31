الستر والتوفيق وانتهاء الكورونا.. النجوم يكشفون لـ"الفجر الفني" عن أمنياتهم في 2021

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ساعات قليلة تفصلنا على حلول عام 2021 الذي ينتظره الجميع بشغف شديد، ويأملون من الله أن يكون عامًا أفضل بكثير مما مضى.



لذا تواصل"الفجر الفني" مع مجموعة من النجوم الذين كشفوا لنا عن أمنياتهم الذين يريدون تحقيقها في عام ٢٠٢١.



قالت الفنانة رحاب الجمل أن 2020 كانت سنة جميلة وسعيدة عليها، وكانت مليئة بالخير والنعم العديدة، وأنها استفادت منها كثيرًا، وادركت فيها أن الثبات على المبدأ أهم بكثير من المغريات الموجودة في الطريق، وأن الثبات على المبدأ يوضح الأمور ويعرفك على حقيقة الناس من حولك، وأن أجمل ما حدث معها في عام ٢٠٢٠ هو نجاح نجلها، وأنه صار في طريقه لتحقيق حلمه، وأن هذا العام كان عامًا فارقًا في حياتها، وأنها استفادت منه كثيرًا، وحققت فيه نجاحات عديدة بتوفيق وكرم من الله، وأنها تتمنى أن يكون العام المُقبل 2021 عامًا مليئًا بالستر والصحة والأيام الحلوة وأن يحفظ الله مصر وشعبها.



أما الفنان محمد رياض فقال أنه يتمنى من الله أن يوفقه في عمله وأن يبعد عنا الوباء، وأن تكون بلدنا أحسن بلد في الدنيا كلها، وأن يحفظ الله مصر وأن تظل آمنة وأن نكون جميعًا في تقدم، وأن يحقق كل فرد ما يريده.



وقالت الفنانة منى فاروق أنها تمنى أن يكون العام المُقبل عامًا سعيدًا علينا جميعًا، وأن تكون سنة 2021 نهاية لفيروس الكورونا، وأن تكون سنة فرج وخير ورزق لكل البشر، وأنها تتمنى للناس فيها التوفيق والنجاح والخير، وعلى المستوى الشخصي فقالت أنها تتمنى أن تعود للعمل بشكل أقوى من الماضي، وأن يوفقها الله في عملها، وأن يرزقها رزق حلال ويرزقها أيضًا بصحة جيدة وعائلتها، وأن يبارك في عمر والدتها وجدتها وشقيقها وأن يحسن ختامنا، وأن يرزقها بالزوج الصالح، وأن تعمل مع الفنان ياسر جلال والفنان تامر حسني، وأن تقدم للجمهور في 2021 أعمالاً مختلفة عما قدمته من قبل، وأن يُحبها الجمهور من أعمالها المقبلة أكثر من أعمالها الماضية، وأن تكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور بها، وأن يكون جمهورها فخورًا بها دائمًا، وأنها تتمنى من الله أن يحبب فيها خلقه.



أما الفنان أحمد عبد الله محمود فقال أنه يتمنى أن ينتهي وباء الكورونا، وأن يصبح في حالة من الشبع الفني؛ لأنه مازال في حالة من العطش الفني، وأن تكون هذه السنة أفضل كثيرًا مما مضت، وأنه يتمنى أن نبدأ هذا العام بالحب والقرب من والله، والأ يسب أحد الدهر لأن هذا خطأ كبير.





أما الفنانة مي سليم فقالت إنها تتمنى أن يكون عام 2021 سنة خير وسعادة وصحة على جميع الناس وأن ينتهي وباء كورونا وأن يصبح اقتصاد البلد أحسن في كل المجالات.



وقال الفنان مراد مكرم أنه يتمنى أن يكون هذا العام أفضل مما مضى وأن يمتعه الله بالستر والصحة وراحة البال، وأن يرزق جمهوره بمثل ما تمنى.



أما الفنانة بسنت النبراوي فتمنت أن يكرمها الله كثيرًا، وأن يبعد عنها أي شر، وأن يشفي الله كل المصابين بالكورونا، وأن يحفظنا من الإصابة بها، والأ يحدث فيها مثلما حدث في 2020، وأن تكون سنة سعيدة على كل جمهورها ومحبيها، وأن يحفظ الله أهلها ويحفظ أهالينا جميعًا وأن تكون سنة جميلة تتحقق فيها كل ما نريده.



أما الفنانة دنيا ماهر فقالت أنها تتمنى إن الظروف تتحسن وأن يزول فيروس كورونا، وأن تعود الناس لأشغالها بشكل طبيعي، وأن تختفي الحالة الاستثنائية لأن دمها صار ثقيلاً بشكل مبالغ فيه، وعلى المستوى الشخصي فقالت إنها تتمنى أن تقدم أدوارًا ظريفة، وأن تتمتع بنعمة الرضا، وراحة البال حتى وإذا كان لديها بقى أعمالاً كثيرة، وأنها تتمنى لمحبيها كل الخير والسلامة والستر وأن تكون سنة سعيدة عليهم تصالحهم بعد السنة الرخمة اللي فاتت.



أما الفنانة زينب غريب فقالت أنها تتمنى أن يُعرض عليها أدوار مختلفة ومتميزة لكي تُساعدها في تقديم نفسها كممثلة تستحق لقب التمثيل ليست لمجرد الشهرة فقط، وأنها تتمنى أن تقدم أدوارًا تعبر عن صوت الست بإختلاف أنماطها.