ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بتعادل نادي ليفربول أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0 / 0. 

بينما تأجلت مباراة توتنهام هوتسبير أمام نادي فولهام بسبب الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى صفوف نادي فولهام.

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف
هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف
كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف
باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 10 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف
هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف
كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف

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